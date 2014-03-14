Ректоры Украины назвали ложью слухи об ограничении прав русскоязычных абитуриентов Крыма

Как подчеркивается в заявлении Союза ректоров высших учебных заведений Украины, «в связи с тем, что отдельными сепаратистськи настроенными политиками Украины и российскими политиками распространяется информация об ограничении прав русскоязычных абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения Украины, Союз ректоров высших учебных заведений Украины заявляет, что такая информация является ложной. В соответствии с нормативными документами, внешнее независимое оценивание по школьным конкурсным предметам при вступлении в высшие учебные заведения Украины проводится по выбору абитуриента на крымскотатарском, молдавском, польском, русском румынском и венгерском языках, но с обязательным тестированием по украинскому языку как государственному, изучаемому в каждой украинской школе независимо от языка обучения».

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По информации союза, в высших учебных заведениях учебный процесс осуществляется с учетом языковой ситуации. В частности, в высших учебных заведениях Автономной Республики Крым 80-95 процентов учебных дисциплин преподаются на русском языке, в городе Севастополе – исключительно на русском языке.

«Обращаемся к политикам в дальнейшем не прибегать к распространению ложной информации о языковом вопросе в высшей школе Украины», - говорится в заявлении, подписанном президентом Союза ректоров высших учебных заведений Украины Леонидом Губерским.