Тимошенко: что можно купить за 3 миллиарда?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО просит Генеральную прокуратуру проверить ситуацию на рынке земли в Днепропетровске

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня в Днепропетровске во время совещания с административно-хозяйственным активом области.

«Я не могу ставить задачу, поскольку это неподведомственное учреждение. Я обращаюсь к Генпрокуратуре с просьбой внимательно пересмотреть все, что происходило с землей в Днепропетровске в 2007 году. Я просила бы сравнить две цифры: по какой цене земля продавалась и ее рыночную стоимость», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также считает необходимым изучить механизмы, при помощи которых разрабатываются экспертные оценки стоимости земли.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что в 2007 году местный бюджет недополучил 3 млрд. грн. «За эти деньги можно построить три окружные дороги, два метро и все больницы и школы. Я это говорю, чтобы вы понимали, какой объем средств вы недополучили», - добавила она.

Глава правительства напомнила, что госбюджет на 2008 год предусматривает норму прямого действия о продаже земли и передаче ее в аренду исключительно на аукционах.