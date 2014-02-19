В день траура в храмах УПЦ МП пройдут заупокойные богослужения

Об этом сообщил УНИАН управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).

“Мы молимся за упокой душ всех тех, чья жизнь оборвалась в эти трагические дни. Сейчас эти люди уже предстали перед Богом и нуждаются в нашей молитвенной поддержке. Среди погибших есть и протестующие, и правоохранители, и те, кто стали невинными жертвами насилия, происходящего на улицах Киева. Мы молимся за них всех, потому что для церкви все равны. Все мы являемся детьми Божьими, все мы созданы Одним Творцом, и все предстанем перед Ним в день последнего суда”, - отметил митрополит Антоний.

“В эти дни мы также выражаем свои соболезнования всем тем, кто потерял своих близких. Просим Господа и Спасителя нашего, чтобы Он предоставил Свою всесильную помощь всем семьям, в которые сегодня пришла беда. Церковь возносит молитвы и за всех, кто получил ранения, за всех, кто находится в больницах и за чьи жизнь сейчас борются врачи”, - сообщил управляющий делами УПЦ МП.

Митрополит Антоний подчеркнул, что церковь в очередной раз призывает все стороны конфликта прекратить насилие и кровопролитие.

“Теперь, когда вся страна скорбит по погибшим, не время произносить громкие речи. Сейчас наступил тот момент, когда надо в тишине прислушаться к своему сердцу и оттуда, из глубины сердца, вознести горячую и искреннюю молитву к Богу, чтобы Он вразумил нас, чтобы дал нам силы сделать шаг к примирению”, - сказал владыка Антоний.

Владыка подчеркнул, что следует немедленно возобновить переговорный процесс.

“Мы уже не на грани, мы уже за гранью. Мы заглянули в ужасное лицо смерти. Всем нам следует помнить, что и наша жизнь когда-нибудь закончится и все мы предстанем перед Богом. С чем мы пойдем в вечность? Если Украина погрузится в пучину братоубийственной войны, то это будет нашей общей виной.

Будем следить за своим сердцем, не допустим, чтобы его захватили ненависть, агрессия и желание мести. Следует остановиться, чтобы сохранить страну, чтобы восстановить мир. Пусть Господь даст нам силы выдержать этот сложный экзамен”, - подытожил управляющий делами УПЦ.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля объявлено днем траура в Украине в связи с человеческими жертвами вследствие массовых беспорядков в Украине.

В день траура на всей территории Украины должны быть приспущены государственные флаги Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций; отменены развлекательно-концертные мероприятия, спортивные соревнования, должны быть внесены соответствующие изменения в программы теле - и радиопередач.