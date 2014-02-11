Пабат хочет вживить себе электронный глаз и дальше изучает проблемы инвалидов

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на самого Пабата.

«Мне сделали 18 операций, 6 из них — на глазах. В декабре медики заменили мне временные пластины в области черепа и установили постоянные. Они, к счастью, приживаются. Пока я ничего не вижу: у меня отсутствует левый глаз, а в правом защемлен нерв. Но медики говорят: шансы его восстановить еще есть, и зрение вернется, нужно только ждать и наблюдаться", - рассказал депутат.

По его словам, он может заменить потерянный глах электронным.

Читайте такжеПабат: Я стал совершенно по-другому относиться к жизни"Я надеюсь, что вскоре на место потерянного левого глаза я вживлю электронный. Его разработала американская компания и уже вживили первым 10 добровольцам по льготным ценам. В Европе такой электронный глаз будет стоить в районе 15 тысяч евро. После подсоединения к глазному нерву он позволяет человеку получать визуальную информацию», - сообщил Пабат.

Также депутат сетует на проблемы, которые не дают украинским инвалидам возможность получать удостоверение европейского образца.

Читайте такжеПабат займется улучшением реабилитации инвалидов«Такие удостоверения дают инвалидам возможность получать скидку при авиаперелетах — например, билет в лоукост-компаниях в Мюнхен стоит 150 евро, а с этим документом человек мог бы заплатить лишь 40 евро. Скидки предусмотрены также на посещение больниц, проживание в отелях и проезде в городском транспорте в городах Европы. Но, увы, наши чиновники упорно не хотят выдавать эти удостоверения. Я лично не могу получить удостоверение инвалида европейского образца с сентября прошлого года. Хотя это всего лишь кусочек пластика, за который нужно заплатить 54 гривни», — жалуется Пабат.

В департаменте соцполитики КГГА не смогли пояснить, почему инвалидам не выдают евроудостоверения.

«Вопрос о выдаче таких документов до конца не решен. Мы разослали соответствующие запросы и ждем ответа. Вопрос решается», — сообщили в Кабмине.