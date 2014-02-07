Самолет Харьков-Стамбул пытался захватить 44-летний харьковчанин

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

Читайте такжеПьяный пассажир самолета Харьков-Стамбул грозился взорвать судно, если оно не полетит в Сочи - СБУПо ее сведениям, прокуратура Харьковской области начала проверку по факту инцидента на борту самолета, следовавшего по маршруту Харьков-Стамбул.

Дубовик отметила, что, по предварительным данным, мужчина летел сам. Во время полета он заявил, что на борту самолета находится взрывное устройство, и потребовал лететь в Сочи, где проходит зимняя Олимпиада. Ему было отказано - самолет сел в аэропорту Стамбула. На борту находились 110 пассажиров, 3 пилота и 4 стюардессы.

Дубовик отметила, что прокуратура также проверяет действия сотрудников службы авиационной безопасности аэропорта Харькова.

«По предварительным данным, во время прохождения контроля гражданин вел себя нормально, никаких неадекватных действий не совершал», - отметила Дубовик.

Читайте такжеСМИ: В Стамбуле пассажир украинского самолета попытался угнать его в СочиВ прокуратуре добавили, что самолет принадлежит турецкой компании. Оценку действиям харьковчанина сделают правоохранители Турции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 февраля, нетрезвый пассажир, летевший рейсом Харьков-Стамбул и, который вылетел из Харькова в 16:25, угрожал подрывом воздушного судна в случае, если экипаж не изменит курс и не совершит посадку в Сочи.

Как отметили в спецслужбе, человек, находившийся под воздействием алкоголя, пыталась попасть в кабину пилотов, но был успокоен экипажем, в результате самолет совершил свой рейс в штатном режиме и приземлился в Стамбуле, где человека, который вел себя неадекватно, передали в местные правоохранительные органы.