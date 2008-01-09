Кабмин утвердил механизм возвращения вкладов Сбербанка CCCР

Кабинет Министров принял постановление о порядке перечисления средств госбюджета на счет «Ощадбанка» для осуществления компенсационных выплат вкладчикам Сберегательного банка СССР.

Как сообщил журналистам министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК, в 2008 году 5 млрд. 760 млн. грн. пойдет на компенсацию «Ощадбанку», 240 млн. грн. - на возвращение средств наследникам умерших вкладчиков «в том числе - 10 млн. через страхование и 230 млн. через «Ощадбанк».

Он уточнил, что перед регистрацией вкладчики будут заполнять анкету, в которой определят, что либо деньги должны были перечислены на текущий счет, либо на депозит.

«После этого люди включаются в реестр, мы перечисляем средства и они зачисляются на счета граждан», - отметил В.ПИНЗЕНИК.

Он сообщил, что с текущего счета средства можно будет снять в любое время, а по депозитным «Ощадбанк» предложил проценты по валютным вкладам - 9,5%, по вкладам в гривне - 13,5%. «Будет идти ежемесячное начисление процентов с возможностью ежемесячного их снимать», - отметил В.ПИНЗЕНИК.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что вкладчики Сберегательного банка СССР смогут получать свои вклады в размере до 1 тыс. грн. с 11 января. По информации министра финансов В.ПИНЗЕНИКА, вклады можно будет получать через 3 дня после с даты внесения в „Реестр вкладчиков сбережений граждан”.

Напомним, правительство Юлии ТИМОШЕНКО заявило о намерении в 2008 году возвратить вкладчикам Сбербанка СССР около 20 млрд. грн., в частности, за счет поступлений от приватизации. Представители оппозиции заявляют, что в госбюджете на 2008 год от приватизации предусмотрено 8 млрд. грн. Еще 12 млрд. грн. правительство Ю.ТИМОШЕНКО надеется получить от внеплановых доходов от приватизации, но это не зафиксировано в бюджете.

В конце декабря 2007 года ОАО «Ощадбанк» приступил к созданию реестра вкладчиков и собственников государственных ценных бумаг, вложенных до 2 января 1992 года в учреждения Сберегательного банка СССР, которые действовали в Украине.

На сегодня в банке действует многоканальная "горячая" телефонная линия для информационной поддержки вкладчиков Сбербанка СССР.

В парламенте зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины», внесенный народным депутатом Антоном ЯЦЕНКОМ (фракция БЮТ). В частности, проектом предусмотрено, что обесцененные денежные сбережения граждан Украины компенсируются государством в течение 2008-2009 годов в полном объеме.