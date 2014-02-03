В Житомире в детсадах детей кормили опасным растительным жиром

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Согласно сообщению, одно из предприятий области "получило из бюджета более 940 тыс грн на сливочное масло, а поставляло детям запрещенный спред".

Читайте такжеНа Житомирщине проверят, как кормят детей в детсадахПоэтому в конце января этого года по результатам прокурорской проверки соблюдения требований законодательства по обеспечению качественного питания детей в дошкольных учебных заведениях Житомира начато уголовное производство по ст.227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции) УК Украины.

Установлено, что публичное акционерное общество, получив из бюджета более 940 тыс грн для закупки детским садикам масла сливочного, на самом деле поставляло запрещенный для употребления растительный жир с обозначением на упаковке как масло сливочное.

А в соответствии с условиями выигранного тендера, одно из ПАО области обязалось в течение 2013 поставить в дошкольные учебные заведения Житомира более 27,5 тонн сливочного масла.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Житомира.

Для устранения нарушений прокуратура внесла соответствующее представление Житомирскому городскому голове Владимиру Дебою.

По результатам рассмотрения этого представления служащему управления образования Житомирского городского совета уже объявили выговор.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Житомирский облсовет решил создать комиссию, которая будет проверять состояние питания детей в детсадах.

С предложением создать комиссию выступил на сессии депутат Сергей Сухомлин.

Наличие проблемы с тендерными процедурами в Житомире и области в целом признал на сессии и председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей Рыжук. С этим согласны и в Житомирском городском совете.

«Конкурсные торги на закупку молока для нужд дошкольных учебных заведений Житомира, проходившие 7 ноября 2013, не состоялись из-за отсутствия участников», - сообщает сайт Житомирского городского совета.

Ранее прокуратура требовала от Житомирского городского совета навести порядок в снабжении продуктов в детсады.

Для этого ведомство организовало проверку соблюдения Житомирским горсоветом требований действующего законодательства в организации питания детей в учебных заведениях города.