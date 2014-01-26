В Украине 186 населенных пунктов остаются без электричества
09:33, 26 января 2014Общество
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В Украине остаются без электроснабжения 186 населенных пунктов в четырех областях
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в частности, по состоянию на 7 часов 26 января обесточены 91 населенный пункт в Одесской области, 52 - в Николаевской, 40 - в Херсонской и 3 - в Ивано-Франковской.
При этом в ГСЧС подчеркивают, что на протяжении 25 января было восстановлено электроснабжение 266 населенных пунктов.
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