В Украине 186 населенных пунктов остаются без электричества

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в частности, по состоянию на 7 часов 26 января обесточены 91 населенный пункт в Одесской области, 52 - в Николаевской, 40 - в Херсонской и 3 - в Ивано-Франковской.

При этом в ГСЧС подчеркивают, что на протяжении 25 января было восстановлено электроснабжение 266 населенных пунктов.