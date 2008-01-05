Князевич не видит альтернативы страховой медицине

05:21, 05 января 2008
Общество
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Система может заработать года через три

Министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ убежден, что альтернативы введению страховой медицины в Украине нет.

Об этом он заявил в интервью газете “Україна молода” (№ 2 от 04.01.2008 г.).

"Страховая медицина - не панацея, но вариантов и альтернативы нет. И время начинать двигаться в этом направлении, чего, к слову, ожидают медики”, - в частности, сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

При этом, по убеждению министра, если будут приняты необходимые законы, то система реально может заработать года через три.

 

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