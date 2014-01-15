В рейтинге экономических свобод Украина заняла 155-е место

Индекс экономической свободы Украины составляет 49,3 балла из 100 возможных. Это - самый низкий показатель среди 43-х европейских стран. Таким образом, Украина попала в группу стран, где подавляются экономические свободы (49,9 - 0), сообщает Голос Америки.

Средний показатель в мире - 60,3 балла.

Рейтинг возглавляет Гонконг, а за ним идут - Сингапур, Австралия, Швейцария, Новая Зеландия, Канада, Чили, Маврикий, Ирландия и Дания.

Отчет ежегодно составляет Фонд Наследие (Heritage Foundation) совместно с газетой Wall Street Journal. Анализ экономической свободы проводится с 1995 года.

Авторы индекса измеряют экономическую свободу в 178 странах мира по десяти показателям: права собственности, свобода от коррупции, фискальная свобода, государственные расходы, свобода предпринимательства, свобода труда, монетарная свобода, свобода торговли, свобода инвестиций, финансовая свобода.

Экономическая свобода в Украине и в дальнейшем подвергается "репрессиям", - говорится в докладе. Худшие показатели из 10 индикаторов Украина получила за свободу инвестиций, свободу от коррупции, финансовую свободу и права собственности.

Последнюю строчку рейтинга занимает Северная Корея, предпоследнюю - Куба. Россия занимает 140-е место и заняла 41-е место из 43 европейских стран.