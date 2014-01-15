Министр: медлить с принятием бюджета нельзя

Только в этом случае можно гарантировать реализацию экономических реформ и выполнение социальных программ, сообщил Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

"Решение необходимо принимать в максимально короткие сроки, руководствуясь интересами государства. Если нет бюджета,основные отрасли экономики финансируются по остаточному принципу, это может затормозить экономическиереформы и выполнение социальных программ", - сказал Игорь Прасолов, которогоцитирует пресс-служба Кабмина.

Министр отметил, что в данной ситуации все негативные последствия могуткоснуться, прежде всего, простых украинцев.

"Согласно действующему Бюджетному кодексу, Правительство будет финансироватьсоциальные выплаты, а это зарплаты бюджетникам, выплаты пенсий и пособий на уроне2013 года. Но социальные выплаты нельзя будет поднять до тех пор, пока не будет принятГосбюджет", - объяснил Игорь Прасолов.