У Каннского кинофестиваля новый президент

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт смотра.

Как сказано в сообщении, Лескюр приступит к исполнению своих обязанностей с 1 июля 2014 года. Действующий президент Каннского фестиваля Жиль Жакоб останется до того же времени на своем посту, соответственно став президентом 67-го фестиваля, который пройдет в Канне с 14 по 25 мая 2014 года.

Жакоб объявил о своем желании покинуть президентский пост в мае прошлого года. Он был исполнительным директором Каннского фестиваля с 1978 года, а затем с 2001 года занимал пост президента.

Именно благодаря Жакобу на кинофестивале появились вторая после основного конкурса программа ”Особый взгляд” и приз ”Золотая камера”, который вручают за лучший дебютный фильм, представленный в одной из фестивальных программ.

В 1998 году для открытия новых талантов Жакоб также учредил программу ”Синефондасьон”, в рамках которой показываются короткометражные работы молодых режиссеров.