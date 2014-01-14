СМИ: Кабмин может снизить тарифы на комуслуги, но только до выборов

В частности, правительство уже рекомендовал Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг, а также местным органам самоуправления с 1 января 2014 года пересмотреть тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение с учетом новых цен на газ. В Кабмине считают, что из-за уменьшения цены на российский газ с 400 до 268,5 долларов за 1 тыс. куб . г. украинцы должны платить меньше за коммунальные услуги, сообщает ТСН.

При этом опрошенные эксперты не видят взаимосвязи между удешевлением российского газа и себестоимостью тарифов для населения.

"Экономически обоснованного фактора для снижения тарифов нет. Есть политический: к сожалению, жилищно-коммунальная отрасль в Украине является заложником политических игр. Желая угодить населению, власти идут на снижение и без того убыточных тарифов", - считает эксперт по вопросам ЖКХ Алина Шапченко.

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"Тарифы ЖКХ - это то, что касается всех украинцев. Естественно, что этим в своих целях пытаются манипулировать политики. Ближе к выборам эта тема вновь оживает", - соглашается политолог Константин Довгий.

По мнению экспертов, тарифы действительно могут быть пересмотрены. Но речь в таком случае пойдет об увеличении дотирования отрасли ЖКХ, то есть тарифы снизят, а предприятиям теплокоммунэнерго доплачивать за разницу между реальной себестоимостью производимой услуги существующим тарифом на эту услугу для населения. Это, соответственно, приведет к большей нагрузке на госбюджет.

Однако вряд ли такая поддержка будет длиться дольше, чем предвыборная кампания, считают специалисты. Ведь уже сейчас задолженность за потребленный природный газ предприятий коммунальной теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства превысила 20 млрд грн .

Кроме того, после пересмотра тарифов, считают эксперты, власти снова придется прибегать к непопулярным мерам - снова повышать тарифы, но уже на процент гораздо выше того, что был снижен.

"Как только политик получает заветную должность, он сразу же забывает о предвыборных лозунгах - пересмотреть тарифы. Не потому, что у него плохая память, а потому что ему приходится сталкиваться один на один с реальными проблемами ЖКХ - а там действительно проблемы. Ни один мэр не захочет повторения аварии подобной той, которая произошла в Алчевске", - убежден Довгий.