Янукович поручил профинансировать реконструкцию музея Тараса Шевченко

11:12, 14 января 2014
Общество
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Внимание властей разного уровня к подготовке празднования 200-летия Тараса Шевченко позволит привести в порядок немало столичных учреждений культуры.

40 миллионов гривен направляется на работы по реконструкции здания

На заседании Совета регионов 26 декабря 2013 года Президент Украины Виктор Янукович поручил главе правительства Николаю Азарову обеспечить финансирование ремонтно-реставрационных работ и реконструкции Национального музея Тараса Шевченко в Киеве.

– Это поручение главы государства даст возможность закрыть один из ключевых вопросов подготовки к юбилею Великого Кобзаря, так как именно в Национальном музее и его столичных филиалах должны пройти запланированные на март масштабные мероприятия, в том числе международного уровня, – отметил исполняющий обязанности председателя Киевской городской госадминистрации Анатолий Голубченко.

Он напомнил, что городские власти начали подготовку к шевченковским торжествам еще в июле 2012 года с разработки плана мероприятий, приуроченных к юбилею. При этом Анатолий Голубченко высказал мнение, что достойное празднование 200-летия Тараса Шевченко – это дело не только местной власти, отраслей культуры и образования, но и каждого киевлянина. Руководитель городской власти  призвал всех проявить гражданскую сознательность в деле подготовки и проведения запланированных мероприятий и подчеркнул, что городская власть готова оказать финансовую поддержку соответствующим инициативам. 

Как отметил заместитель главы КГГА Виктор Корж, необходимые ассигнования будут предусмотрены в проекте столичного бюджета на 2014 год.

– До 15 января необходимо предоставить в Департамент культуры перечень работ по благоустройству мест, связанных с именем Тараса Шевченко, и сметы на эти работы. Эти средства будут суммированы и учтены при составлении бюджета Киева на 2014 год, который будет рассматриваться на ближайшей сессии Киевсовета, –  напомнил заместитель главы КГГА Виктор Корж.

Как ранее сообщалось, прошлой осенью Киевский горсовет внес изменения в программу Социально-экономического развития Киева на 2013 год. В соответствии с этими изменениями 40 миллионов гривен направляется на работы по реконструкции здания Национального музея Тараса Шевченко.

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