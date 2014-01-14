Янукович поручил профинансировать реконструкцию музея Тараса Шевченко

На заседании Совета регионов 26 декабря 2013 года Президент Украины Виктор Янукович поручил главе правительства Николаю Азарову обеспечить финансирование ремонтно-реставрационных работ и реконструкции Национального музея Тараса Шевченко в Киеве.

– Это поручение главы государства даст возможность закрыть один из ключевых вопросов подготовки к юбилею Великого Кобзаря, так как именно в Национальном музее и его столичных филиалах должны пройти запланированные на март масштабные мероприятия, в том числе международного уровня, – отметил исполняющий обязанности председателя Киевской городской госадминистрации Анатолий Голубченко.

Он напомнил, что городские власти начали подготовку к шевченковским торжествам еще в июле 2012 года с разработки плана мероприятий, приуроченных к юбилею. При этом Анатолий Голубченко высказал мнение, что достойное празднование 200-летия Тараса Шевченко – это дело не только местной власти, отраслей культуры и образования, но и каждого киевлянина. Руководитель городской власти призвал всех проявить гражданскую сознательность в деле подготовки и проведения запланированных мероприятий и подчеркнул, что городская власть готова оказать финансовую поддержку соответствующим инициативам.

Как отметил заместитель главы КГГА Виктор Корж, необходимые ассигнования будут предусмотрены в проекте столичного бюджета на 2014 год.

– До 15 января необходимо предоставить в Департамент культуры перечень работ по благоустройству мест, связанных с именем Тараса Шевченко, и сметы на эти работы. Эти средства будут суммированы и учтены при составлении бюджета Киева на 2014 год, который будет рассматриваться на ближайшей сессии Киевсовета, – напомнил заместитель главы КГГА Виктор Корж.

Как ранее сообщалось, прошлой осенью Киевский горсовет внес изменения в программу Социально-экономического развития Киева на 2013 год. В соответствии с этими изменениями 40 миллионов гривен направляется на работы по реконструкции здания Национального музея Тараса Шевченко.