СМИ: СБУ все активнее борется с кавказскими боевиками

В качестве примеров приводятся задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений в России, сообщает КоммерсантЪ-Украина. Так, 25 декабря в Одессе был задержан гражданин РФ, который, по данным следствия, в 2005 году участвовал в вооруженном нападении на один из населенных пунктов Чечни. По информации СБУ, он нелегально находился в Украине и старался не привлекать к себе внимание.

"У нас появился опыт выявления таких лиц, налажена координация и обмен информацией со спецслужбами других государств", - сообщили в пресс-службе СБУ.

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Кроме того, в октябре 2013 года в Украине были задержаны трое уроженцев Кабардино-Балкарии, которых в России подозревают в осуществлении серии взрывов на территории Ставропольского края в 2000-2001 годах. На их след СБУ вышла, расследуя самоподрыв, совершенный 4 октября еще одним жителем Кабардино-Балкарии на пропускном пункте "Бачевск" в Сумской области.

"Такие люди стремятся попасть в Украину, поскольку жизнь здесь спокойнее, и можно попробовать отсидеться",— пояснила глава пресс-службы СБУ Лада Сафонова. Всего в 2013 году было задержано пять таких лиц.

В то же время, в МВД осторожно относятся к сообщениям СБУ.

"У нас фактически отсутствует система контроля за въездом таких лиц. Действия погранслужбы, миграционной службы, МВД, СБУ часто нескоординированы. В результате мы не знаем, кто к нам приехал, кто зарегистрировался, а кто нет", - сообщили в МВД.