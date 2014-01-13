В Сумах расцвели подснежники (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие фотографии массово размещают в соцсетях местные жители, а также публикуют СМИ.

В последние дни в областном центре наблюдалась плюсовая температура воздуха, а утром понедельника, 13 января, было около нуля градусов.

В то же время сумские синоптики уже в ближайшие дни обещают значительное похолодание – до 16 градусов мороза на 19-20 января.

Справка УНИАН. В Сумах за последние 130 лет максимальная температура воздуха 13 января составляла 5,7° тепла в 2005 году, минимальная – 26,5° мороза в 1950 г.