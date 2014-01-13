Эксперт призвал сохранить баланс в монетарной политике Украины

Такое мнение высказал Олег Устенко, исполнительный директор Фонда Блейзера.

«Электорату говорится не то, что реально можно сделать, а то, что он хочет услышать – резкое увеличение заработных плат, увеличение всех возможных видов социальных выплат, сокращение пенсионного возраста и рабочей недели, снижение налогов, снижение тарифов естественных монополий и т.д. Все это ставит под угрозу устойчивость системы государственных финансов, т.к. приводит к резкому увеличению дефицита государственного бюджета. В условиях ухудшения устойчивости государственных финансов и увеличения дефицита бюджета страна может оказаться отрезанной от внешних источников финансирования», - подчеркнул эксперт. По его словам, в этом случае единственной реальной альтернативой будет попытка финансировать экономику за счет внутренних источников. Такими источниками, как правило, становится либо активная приватизация, а в случаях невозможности использования ее как инструмента наполнения бюджета, монетизация дефицита государственного бюджета. «Даже незначительное использование возможностей печатного станка для фондирования дефицита приводит к раскрутке инфляционных процессов в экономике и снижению уровня жизни населения», - отметил Олег Устенко.

Эксперт акцентировал внимание на том, что большая часть международных инвесторов, в условиях актуализированной нестабильности страны, крайне негативно оценивает политические риски и либо прекращает свою инвестиционную деятельность, либо сводит ее до минимума. Таким образом, прекращают закладываться основы долгосрочного экономического роста.

«В условиях политической нестабильности и существенно расширенном дефиците государственного бюджета большая часть правительственных расходов по поддержанию экономики сворачивается, что приводит к еще большей депрессации экономического роста. Падение экономики приводит к ухудшению ситуации на рынке труда и увеличению уровня безработицы», - сказал исполнительный директор Фонда Блейзера. Он уверен в том, что нестабильность в обществе и экономике также приводит к увеличению теневого сектора экономики, и, следовательно, к снижению доходов государственного бюджета, что может поставить под сомнение возможность выполнения государством взятых на себя социальных обязательств.

«Разбалансировка в монетарной политике приведет к серьезному ухудшению в банковском секторе страны, что может вызвать резкое увеличение стоимости кредитного ресурса, бегству депозитов и, в конце концов, к системному банковскому кризису», - отметил Олег Устенко.