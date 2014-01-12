Lada вылетела из десятки лидеров украинского авторынка

Как сообщает Автоцентр со ссылкой на Ассоциацию украинских автопроизводителей Укравтопром, компания, которая в 2012 году впервые за 40-летнюю историю продаж в Украине утратила лидерство, по итогам 2013-го продолжила сдавать свои позиции.

Так, в прошлом году российская марка Lada выпала из «десятки» лидеров, опустившись со второго на одиннадцатое место. Продажи автомобилей Lada упали почти в 2,2 раза и составили 9162 машины.

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По словам экспертов, на продажи «АвтоВАЗа» в Украине повлияли введенные в прошлом году утилизационный сбор и спецпошлины, под действие которых подпадает весь модельный ряд Lada. Кроме того, из-за новых налогов «АвтоВАЗ» был вынужден отложить вывод на украинский рынок новой Lada Kalina и рестайлинговой Lada Priora, поставки которых начнутся только в 2014 году.