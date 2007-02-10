Друг Мельниченко передаст в ГПУ 45 дисков с записями разговоров Кучмы

Владимир БОЛДАНЮК, который скрывал экс-майора госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО в Чехии, дал согласие передать в Генеральную прокуратуру архив записей разговоров экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ.

Как сообщает «Украинская правда» , об этом сообщил один из фигурантов дела Георгия Гонгадзе, бывший консул Украины в Мюнхене Владимир ЦВИЛЬ.

«1 февраля 2007 года, я получил принципиальное согласие господина Владимира БОЛДАНЮКА передать в Генпрокуратуру Украины имеющийся у него архив записей разговоров КУЧМЫ», - говорится в сообщении.

По словам В.ЦВИЛЯ, этот архив состоит из 45 компакт-дисков, которые Н.МЕЛЬНИЧЕНКО оставил на хранение В.БОЛДАНЮКУ перед отъездом в США в апреле 2001 г.

В.ЦВИЛЬ также отметил, что "БОЛДАНЮК готов передать в распоряжение Генпрокуратуры оригиналы – то есть именно те диски, которые были вывезены из Украины 26 ноября 2000 года и которыми пользовался МЕЛЬНИЧЕНКО во время своего пребывания в Чехии».

В то же время он добавил, что файлы на дисках закодированы, что делает невозможным доступ к их содержанию, а пароли известны Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

В.ЦВИЛЬ также сообщил, что В.БОЛДАНЮК не выставляет никаких условий для передачи этих доказательств в Генпрокуратуру.

БОЛДАНЮКА интересует исключительно техническая сторона – «он ожидает соответствующего обращения со стороны пострадавшей стороны (или ее представителя), после чего можно будет договориться о времени и месте встречи с уполномоченными от ГПУ и понятыми», - добавил В.ЦВИЛЬ.

Он также предположил, что «среди этих аудиозаписей могут находиться ранее не обнародованные разговоры КУЧМЫ, касающиеся журналиста Георгия Гонгадзе».

Как сообщал УНИАН, 10 января адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Павел СЫЧОВ заявил УНИАН, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО готов явиться в Генеральную прокуратуру для дачи показаний по деле об убийстве журналиста Г.Гонгадзе.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в январе с.г. опять приехал в Украину и начал, как сказал на последней пресс-конференции генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, активно сотрудничать со следствием по делу Г.Гонгадзе, «чего не было раньше».

Заместитель председателя парламентской ВСК по делу Г.Гонгадзе Василий СИЛЬЧЕНКО 8 февраля заявил, что принял решение принять безотлагательные меры безопасности в отношении важного свидетеля по делу погибшего журналиста – Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

9 февраля П.СЫЧОВ назвал реальной угрозу безопасности для Н.МЕЛЬНИЧЕНКО на территории Украины. В то же время он отказался говорить, будет ли оставаться в дальнейшем его подзащитный в Украине для сотрудничества со следствием, или покинет ее территорию.