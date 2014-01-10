Кабмин принял постановление о возможности Администрации морских портов передавать свои объекты в концессию

Соответствующее постановление было принято на заседании Кабинета министров Украины 9 января.

Согласно документу, Администрация получила право передавать в концессию свои объекты и имущество, которые были получены в результате разделения имущества 18 морских портов, а также госпредприятия «Дельта-лоцман» и Керченской паромной переправы.

По словам главы АМПУ Юрия Васькова, возможность сдачи в концессию имущества и объектов, находящихся на балансе ведомства, создаст необходимые условия для привлечения инвестиций в портовую сферу, а также для работы существующих и привлечения новых стивидорных компаний.

Также Юрий Васьков подчеркнул, что в концессию могут передаваться только объекты портовой инфраструктуры, определенные статьей 23 закона «О морских портах Украины» - причалы, железнодорожные и автомобильные подъездные пути (до первого разветвления за пределами порта), линии связи, средства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерные коммуникации. В государственной собственности останутся объекты портовой инфраструктуры общего пользования, системы навигации, каналы, акватории и другое имущество, имеющее стратегическое значение.

«Например, если мы планируем предоставить в концессию морской терминал, который функционирует с использованием конкретного причала, то целесообразно вместе с морским терминалом отдать в концессию этот причал. При этом, конечно, причал остается в государственной собственности, а поддержка его в исправном состоянии и реконструкция ложатся на плечи инвестора. Инвестор же сокращает свои риски, связанные с инвестированием и последующей работой», - отметил Юрий Васьков.

По его словам, такой механизм инвестирования может быть перспективным как для грузовых, так и пассажирских портовых терминалов.

Прозрачный доступ инвесторов к пользованию этими объектами предусмотрен Программой экономических реформ на 2010-2014 гг., утвержденной Президентом Украины.

Напомним, АМПУ была создана по требованию Закона «О морских портах Украины» для содержания и обеспечения эффективного использования государственного имущества, переданного ей в хозяйственное пользование, в том числе для модернизации, ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений и других объектов портовой инфраструктуры.

В ноябре 2012 года Кабинет министров Украины принял постановление №1055 «Некоторые вопросы предоставления в концессию объектов государственной собственности», которым разрешил передачу в концессию имущество 18 морских портов Украины.