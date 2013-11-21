Отныне за пьянство водителей будут наказывать штрафом до 17 тысяч гривен (видео)

Тем, кого поймают пьяным впервые, придется заплатить до 6 тыс. грн штрафа. Если нетрезвый водитель попадется во второй раз, его оштрафуют почти на $ 1 тысячу. Если же водителя лишили прав за пьянку, а он все равно сел за руль выпивши - придется уплатить максимальный штраф в размере 17 тыс. гривен, сообщает ТСН.

Закон также дополнен новой статьей о платном изъятии автомобиля нарушителя. Похожую норму недавно ввели в Беларуси. Там машину будут изымать у водителя, который во второй раз за год попался пьяным.

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В США штраф за пьянство может достичь $ 10 тысяч. Самые большие в Европе штрафы - в Великобритании. Там нетрезвое вождение обойдется автомобилисту в € 7 тысяч. Французы оштрафуют только на € 100. Но если пьяный водитель стал причиной ДТП, штраф может возрасти до € 30 тысяч. В большинстве азиатских стран за такое нарушение почти гарантирован арест и тюрьма.

Только с начала 2013 года в Украине поймали более 100 тыс. нетрезвых водителей.

Автор поправок к закону, нардеп Владимир Олийнык, уверен: пить за рулем станут меньше. Даже если учитывать то, что большинство пьяниц откупаются от наказания.

"Также сегодня есть коррупция. Поймали - откупился. Но по этой схеме будет дороже откупится, все равно будет бить по карману. Потому что уже не 100 грн будут брать, а тысячу", - считает нардеп.