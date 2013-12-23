В Кировоградской области от отравления угарным газом погиб человек
20:55, 23 декабря 2013Общество
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В Кировоградской области от отравления угарным газом один человек погиб, трое госпитализированы.
Три человека находятся в тяжелом состоянии
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о трагедии в с. Александровка Петровского района Кировоградской области поступила по номеру «101» 22 декабря в 23:30.
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Выяснилось, что из-за отравления угарным газом погибла пожилая женщина, ее сына и двух внучек (1999 р.н. но 2008 р.н.) в тяжелом состоянии госпитализировали в лечебные заведения.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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