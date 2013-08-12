В центре Минска мужчина совершил самосожжение
12:10, 12 августа 2013Мир
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Житель Минского района в Беларуси совершил в пятницу, 9 августа, самосожжение в белорусской столице.
По данному факту отдел Следственного комитета из Центрального района Минска проводит проверку, в рамках которой назначено несколько экспертиз.
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"Предварительно установлено, что на берегу реки Свислочь в центре Минска житель села Цнянка 1989 года рождения облил себя из канистры горючей жидкостью и поджег", - рассказал собеседник РИА Новости в Следственном комитете Беларуси. Он уточнил, что от полученных ожогов молодой человек умер.
Следователи пока не говорят о причинах, толкнувших погибшего на самосожжение. Свидетелем происшествия была девушка, которая и позвонила в милицию.
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