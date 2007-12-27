Тимошенко через 100 дней отчитается перед обществом

Правительство через 100 дней отчитается перед обществом о результатах своей деятельности.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в программе «Я так думаю» на телеканале «1+1».

«Нам нужно сейчас думать о первом, втором и третьем шагах, которые нам нужно делать… Потому что через сто дней правительство снова поставят перед пюпитром, посмотрят в глаза и спросят, что вы сделали и что из «Украинского прорыва» (избирательная программа БЮТ – УНИАН) уже сделано», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос, каким она видит свое участие в следующих президентских выборах.