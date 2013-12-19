В ПР поддержали слова Януковича о роли Украины между ЕС и Россией

Об этом заявил народный депутат, член парламентской фракции ПР Александр Стоян.

«Сегодня наша задача – зимой обеспечить Европейский Союз беспрепятственным снабжением газом, а для России стать надежным транспортным партнером. Именно так работают цивилизованные европейские государства», – подчеркнул политик.

«Поэтому сегодня как никогда актуален вопрос реконструкции нашей ГТС. Ведь, чувствуя понимание с обеих сторон - как с Запада, так и с Востока, - мы готовы наращивать транзит газа через нашу газотранспортную систему. Думаю, нужно максимально воспользоваться данной ситуацией в интересах Украины», – отметил Александр Стоян.