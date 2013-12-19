В ПР поддержали слова Януковича о роли Украины между ЕС и Россией
14:34, 19 декабря 2013Общество
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Фактически Президент Виктор Янукович отметил, что Украина - это мост между Европой и Россией. И нам необходимо обеспечить достойное выполнение этой миссии.
Сегодня как никогда актуален вопрос реконструкции нашей ГТС
Об этом заявил народный депутат, член парламентской фракции ПР Александр Стоян.
«Сегодня наша задача – зимой обеспечить Европейский Союз беспрепятственным снабжением газом, а для России стать надежным транспортным партнером. Именно так работают цивилизованные европейские государства», – подчеркнул политик.
«Поэтому сегодня как никогда актуален вопрос реконструкции нашей ГТС. Ведь, чувствуя понимание с обеих сторон - как с Запада, так и с Востока, - мы готовы наращивать транзит газа через нашу газотранспортную систему. Думаю, нужно максимально воспользоваться данной ситуацией в интересах Украины», – отметил Александр Стоян.
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