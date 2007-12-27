Президент образовал Национальный конституционный совет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО образовал Национальный конституционный совет.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, на Национальный конституционный совет возложена подготовка концепции системного обновления конституционного регулирования общественных отношений в Украине и проекта новой редакции Конституции Украины.

Национальный конституционный совет возглавляет Президент Украины.

Персональный состав Национального конституционного совета, согласно указу, формируется с учетом предложений политических партий (избирательных блоков политических партий), которые имеют депутатские фракции в Верховной Раде Украины, других политических партий, предложений Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, Киевского и Севастопольского городских советов, Национальной академии наук Украины, всеукраинских правозащитных общественных организаций и утверждается Президентом Украины.

Президент предложил политическим партиям (избирательным блокам политических партий), которые имеют депутатские фракции в Верховной Раде Украины, другим политическим партиям, Верховной Раде Автономной Республики Крым, областным, Киевскому и Севастопольскому городским советам, Национальной академии наук Украины, всеукраинским правозащитным общественным организациям внести до 15 января 2008 года предложения по кандидатурам в состав Национального конституционного совета.

Также Президент постановил признать целесообразным вынесение на общественное обсуждение подготовленных Национальным конституционным советом предложений относительно концепции системного обновления конституционного регулирования общественных отношений в Украине и основных положений проекта новой редакции Конституции Украины, а также предложил телерадиоорганизациям, печатным средствам массовой информации ввести постоянные рубрики и циклы передач, публикации по освещению деятельности относительно подготовки проекта новой редакции Конституции Украины, привлекши к участию в них членов Национального конституционного совета, народных депутатов Украины, ведущих специалистов в области конституционного права, других ученых и широкий круг общественности.

Организационное обеспечение деятельности Национального конституционного совета возложено на Секретариат Президента Украины, финансовое и материально-техническое обеспечение - на Государственное управление делами.

Как говорится в документе, Национальный конституционный совет создан с целью усиления конституционных гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина, создания сбалансированной системы государственной власти, повышения роли местного самоуправления и наработки предложений относительно системного совершенствования конституционного регулирования общественных отношений в Украине.