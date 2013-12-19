Сегодня православные отмечают День святителя Николая Чудотворца

Святитель Николай считается покровителем путешественников и мореплавателей и является одним из самых почитаемых святых в православном мире.

Святитель Николай, живший в III-IV веках, прославился как великий угодник Божий, поэтому в народе его обычно называют Николаем Угодником.

Он считается защитником от всех бед и несчастий. Христиане верят, что и сегодня он совершает множество чудес в помощь людям.

По церковному преданию, Николай Чудотворец родился около 270 года от Рождества Христова в Малой Азии. Жил в греческом поселении Патара Римской провинции Ликия.

Считается, что Николай был рождён в семье состоятельных христиан. После смерти родителей Николай пожертвовал все доставшееся в наследство состояние, а затем стал священнослужителем.

Святитель Николай дожил до глубокой старости. После непродолжительной болезни он мирно скончался 6 (19) декабря 342 года, и был погребен в соборной церкви города Миры (на территории современной Турции). В мае 1087 года итальянскими купцами мощи святителя были перевезены в Италию и в настоящее время находятся в крипте базилики Св. Николая в городе Бари (Италия).