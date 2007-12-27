ВР проголосовала голосовать бюджет завтра

Верховная Рада Украины завтра, 28 декабря, планирует принять в целом государственный бюджет Украины на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего постановления проголосовали 410 народных депутатов из 442, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятым постановлением ВР приняла проект государственного бюджета-2008 к рассмотрению. Кроме того, постановлением поручено Бюджетному комитету ВР с участием Кабинета Министров обобщить предложения фракций и комитетов в этот проект документа и внести его на рассмотрение ВР до 12.00 28 декабря.

В 12.00 планируется принятие проекта бюджета-2008 в первом чтении, затем состоится перерыв, а в 16.00 депутаты примут бюджет во втором чтении и в целом.

После этого Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК закрыл пленарное заседание.