Нефтегаз начнут стабилизировать только в феврале?

Министерство топлива и энергетики Украины планирует завершить анализ финансового состояния НАК "Нафтогаз Украины" до февраля 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН журналистам информационных агентств сегодня в Киеве.

"После праздников необходимо принимать решение, какой должен быть план относительно финансовой стабилизации. Уже до начала февраля точно… Это необходимо сделать даже до двадцатых чисел января", - отметил Ю.ПРОДАН

Как сообщал УНИАН, министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК 26 декабря на расширенном заседании Кабинета министров отметил неудовлетворительное финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины», в том числе по выполнению кредитных обязательств НАКа перед своими кредиторами.

По словам В.ПИНЗЕНИКА, для ликвидации финансовых проблем "Нафтогаза" правительство в 2008 году намерено предусмотреть в государственном бюджете выделение дотаций компании в сумме 2 млрд. грн. из общего фонда госбюджета.

В.ПИНЗЕНИК также отметил, что в первом квартале следующего года цена на газ для населения и для предприятий теплокоммунэнерго меняться не будет, что, в свою очередь, негативно отразится на финансовом состоянии «Нафтогаза».

Министр также сообщил, что правительство намерено реструктуризировать задолженность НАК по налоговым платежам.

В интервью влиятельной британской газете Financial Times (24 декабря) премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство намерено предоставить государственные гарантии по долговым обязательствам НАК “Нафтогаз Украины”.