Новый год без похмелья: выбираем алкоголь

Впрочем, праздники проходят, а вот неприятный осадок в виде похмелья – остается. Как же провести предстоящие новогодние каникулы так, чтобы наутро - в прямом смысле этого слова - не было мучительно больно? Какой алкоголь выбрать, чтобы уберечь организм от похмелья?

Головная боль, тошнота, интоксикация – эти признаки вы зачастую ощущаете, если «перебрали» некачественного спиртного. Но не весь алкоголь одинаково воздействует на организм – все зависит от его состава. Наиболее сложно протекает похмелье после употребления таких напитков как коньяк, бренди, виски и различные шипучие вина. Сильную головную боль вызовет красное вино – из-за содержания в нем тирамина. Ученые доказали: крепкие напитки темной окраски, такие как бурбон, вызывают более тяжелое похмелье, чем светлые. Например, похмелье после виски будет сильнее, чем после водки (в пересчете на равное количество выпитого). Причина в том, что в виски присутствует больше сивушных масел и других добавок, которые приводят к ужасному похмелью.

К сожалению, производители водки тоже не «гнушаются» добавлять в свой продукт вещества, которые улучшают его вкус и аромат, но вот похмелье после них очень сильное. Врачи советуют следить за составом водки: если в качестве смягчителя в ней присутствует сахар – от такого напитка лучше отказаться, ведь он только усугубляет пагубный эффект. Также многие бренды для смягчения добавляют в водку глицерин. Но, к сожалению, он лишь усиливает дегидратирующее действие напитка на организм, чем вызывает похмелье. Разные «вкусные» добавки зачастую маскируют некачественный спирт, но уж никак не добавляют нам здоровья.

Не менее вредно для организма присутствие в алкоголе цинка и других металлов, которые производители используют для подслащивания напитка. К примеру, если вы наблюдаете у себя такие классические синдромы похмелья как головная боль, озноб, нарушение функций почек и печени – скорей всего в выпитом алкоголе был переизбыток меди.

Ученые советуют: чтобы избежать похмелья, при выборе спиртного лучше отдавать предпочтение не модным иностранным напиткам, а водке. Но главное, выбирать те бренды, в которых практически нет добавок, а в качестве смягчителя используется мед, а не сахар. Дело в том, что главной причиной похмелья являются токсичные ацетальдегиды, на которые алкоголь распадается в организме. А в меде содержится фруктоза, превращающая эти вредные вещества в уксусную кислоту, которая, в свою очередь, легко перерабатывается в ходе метаболизма.

Выбирая алкоголь для праздничного стола – внимательно читайте этикетку. Рекомендуем отдать предпочтение водке, которая очищена с помощью классической технологии – без применения добавок. Тогда на утро организм обязательно скажет вам спасибо, а про похмелье вы и думать забудете. Только такой продукт можно назвать действительно водкой.