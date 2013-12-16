Потепление не навредило украинским озимым - Гидрометцентр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил журналистам заместитель директора украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.

«Тот снег, который выпал, а потом растаял, не принес никакого вреда озимым. Ледяная корка не появилась», - сказал Прокопенко.

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По его словам, посевы озимых также не были подвержены вымерзанию, так как минимальная температура почвы не опускалась ниже 8 градусов мороза, тогда как вымерзать озимые начинают при «минус» 14 – «минус» 16 градусах. «То есть никаких повреждений или негативных явлений для перезимовки озимых на сегодня не создавалось», - отметил синоптик.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, Украина в 2013 году засеяла озимыми зерновыми более 7,7 млн га, тогда как планировалось провести сев на 8,2 млн га. Недосев связан с неблагоприятными погодными условиями в начале осени, из-за которых аграрии не могли проводить посевную и уборочную кампании.

В частности, озимая пшеница была посеяна на площади 6,3 млн га (94% от прогноза), озимый ячмень - 1,17 млн га (99%), озимая рожь - 0,24 млн га (83%).

На 29 ноября всходы озимых получены на 7,6 млн га, или на 98% засеянных площадей.