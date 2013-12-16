Во Львове семья ромов с детьми жила в коллекторе возле облуправления СБУ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, 12 декабря во Львовский городской центр социальных служб поступило сообщение о том, что в одном из коллекторов теплоснабжения на территории львовского коммунального предприятия «Вулецкое» по адресу ул. Братьев Тимошенко, 4, проживает семья с малолетними детьми. Вблизи этого места расположено здание управления СБУ во Львовской области.

Специалисты по социальной работе Франковского района Львова в указанном месте, расположенном вблизи здания управления СБУ во Львовской области, обнаружили семью ромской национальности из Ужгорода в составе 3-х взрослых и 2-х детей, пяти и десяти лет, которые занимались попрошайничаниством во Львове.

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Семья была доставлена в ЛКП «Вулецкое» и передана работникам Франковского РО милиции для дальнейшего расследования и определения детей в детский приют.

Во время инспекции выяснено, что у детей никогда не было свидетельств о рождении, а мальчик ни разу не посещал школы, не умеет читать и писать. Вопросы дальнейшей судьбы детей и ответственности выполнения родительских обязанностей будут рассматриваться на комиссии по вопросам защиты прав детей Франковского района г. Львова.

«Пребывание или постоянное местожительство в коллекторе или в любых других подземных местах, является крайне опасным, особенно для детей. Поэтому реакция социальной службы была мгновенной. К сожалению, подобные случаи далеко не единичны», - отметил начальник Франковского райотдела социальной работы Львовского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Роман Микула.