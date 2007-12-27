Яценюк побил свой собственный рекорд

На "Аукционе надежд", который состоялся 26 декабря во Львове, лот - икону Иисуса Христа Вседержителя середины 19 века из музея Якубовских, который предоставил председатель Верховной Рады Арсений Яценюк, был куплен за 12 100 грн. "Аукцион надежд" уже во второй раз организовал Львовский институт банковского дела УБС НБУ. Интересно, что в прошлом году самым дорогим лотом на этом аукционе также оказался лот Арсения Яценюка. Тогда портфель спикера нынешней Верховной Рады, а в то время экс-министра экономики продали за 6550 гривен.

В целом на аукционе было представлено 10 лотов, стартовая цена каждого лота 1 000 грн, шаг аукциона - 100 грн. За футболку и фото с автографом от Владислав Ващука на аукционе выручили 2600 грн, диск "Самогон" и "Таємницю" Юрия Андруховича - 4200 грн, картину известной львовской художницы Виктории Процив - 5100 грн (этот лот купил экс-председатель Львовской ОГА Александр Сендега). За диск и фото от Нины Матвиенко выручили 6700 грн, пепельницу Савика Шустера - 3000 грн, книгу "Украина и украинцы: историко-этнографический художественный альбом Ивана Гончара" от первой леди Екатерины Ющенко приобрели за 6500 грн.

Самую крупную сумму денег на благотворительность потратил председатель Ассоциации "Львовский автомобильный транспорт" Роман Лобода. Он приобрел лот от художницы Евгении Гапчинской за 3000 грн, венецианскую маску Владимир Гришко за 4000 грн и лот от дизайнерки Роксоланы Богуцкой за 5200 грн.

В целом за проданные с аукциона лоты выручили 61300 грн, еще 800 грн студенты Львовского института банковского дела УБС НБУ наторговали, продавая сувенирных ангелочков.

Собранные средства будут направлены на закупку инкубаторов для выхаживания недоношенных младенцев в роддоме №1 в городе Львове на ул. Мечникова. Главный врач заведения Людмила Шкета сообщила, что на протяжении года отделение принимает около 3,5 тысяч рожениц, 6% из которых рожают преждевременно. В этом заведении есть только два инкубатора из пяти необходимых. Кроме того, инкубатор спасает жизнь не только недоношенных деток, но и тех, которые рождаются с задержкой развития или инфицированными. Инкубатор экстракласса стоит почти 75 тысяч гривен.

Zaxid.net