Начальник милиции Крыма подал в отставку

Начальник Главного управления МВД Украины в Крыму - заместитель министра внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ написал рапорт об уходе в отпуск с последующим освобождением от должности замминистра.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Центра общественных связей крымской милиции Александр ДОМБРОВСКИЙ.

«Анатолий МОГИЛЕВ написал рапорт о том, что уходит в отпуск с последующим освобождением от должности замминистра», - отметил А.ДОМБРОВСКИЙ. Он добавил, что это связано с сокращением количества заместителей у министра внутренних дел – должность замминистра, которую занимал А.МОГИЛЕВ, была автоматически сокращена.

Начальник ЦОС сообщил, что сейчас А.МОГИЛЕВ находится в резерве МВД. «Он находится в отпуске и в резерве МВД», - сказал А.ДОМБОРОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО почти полностью сменил руководство министерства. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, количество заместителей главы МВД уменьшено с 12 до 7 человек. Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что намерен сменить руководителей областных управлений МВД.