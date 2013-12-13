В Кабмине хотят снова поднять акцизы на табак и пиво

С нового года правительство планирует радикально повысить ставки акцизного налога на табачные изделия и пиво, пишет «Газета по-украински» со ссылкой на свои источники.

Так, акциз на сигарет правительство предлагает повысить на 40%, а акциз на пиво должен вырасти сразу в три раза.

В результате предложенного повышения акциза, пачка сигарет может подорожать как минимум на 2-3 гривны, а бутылка пива обойдется покупателю в два раза дороже.

Эксперты считают, что такое резкое повышение акциза не приведет к увеличению доходов в госбюджет, но заставит украинцев перейти на более дешевую поддельную и контрабандную продукцию из соседних стран (в частности, на контрабандные табачные изделия из России и Молдовы).

- Потребитель к этому просто не готов – считает эксперт по экономическим вопросам Олег Ивченко. – Если перед правительством стоит задание увеличить доходы бюджета от табачного акциза, это нужно делать постепенно. 40%-ное повышение акциза в сегодняшней ситуации заставит табачный рынок полностью капитулировать перед дешевой контрабандой, которая уже составляет до 10% от общего потребления табака в Украине.

По экспертным оценкам, 40%ное повышение акциза на табак может увеличить долю теневого табачного рынка с 10 до 30%.

Из-за сокращения легального табачного рынка и роста контрабанды сигарет в Украину, акцизные поступления от табачной продукции в 2014 году могут сократиться до 15,5 млрд. грн. (на 2,5 млрд. грн. меньше, по сравнению с ожидаемыми акцизными поступлениями в 2013 г.).

В 2013 г. поступления от табачного акциза ожидаются на уровне 17-18 млрд. грн., это почти 60% всех акцизных поступлений госбюджета. Соответственно, сокращения доходов от табачного акциза может существенно повлиять на общие бюджетные показатели.

Напомним, что за последние 5 лет акциз на табачную продукцию вырос в 12 раз. В Украине на данный момент действуют самые высокие акцизные ставки на табак среди стран СНГ. С 2008 г. наблюдается резкое падение легального рынка табачной продукции в Украине. За этот период он сократился на 36% (с 122 до 78 млрд. сигарет).

Как сообщал УНИАН, минимальный акцизный налог в России в 2014 году составит 1040 рублей (253,81 грн.) за 1000 сигарет. Это на 20% ниже предложенного правительством нового минимального акциза.