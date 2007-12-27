В Винницкой области от бешенства умер местный житель, которого покусала больная лиса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, больное бешенством животное покусало жителя села Слобода 26 ноября во дворе его усадьбы.

С 29 ноября по 10 декабря пациент находился на стационарном лечении. Повторно он был госпитализирован в инфекционное отделение 24 декабря и через два дня умер.

Дикое животное было убито и уничтожено путем сжигания.

В очаге заболевания специалистами районной СЭС проводятся противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Винницкой области.