В Винницкой области от бешенства умер местный житель
09:10, 27 декабря 2007Общество
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Его покусала лиса
В Винницкой области от бешенства умер местный житель, которого покусала больная лиса.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, больное бешенством животное покусало жителя села Слобода 26 ноября во дворе его усадьбы.
С 29 ноября по 10 декабря пациент находился на стационарном лечении. Повторно он был госпитализирован в инфекционное отделение 24 декабря и через два дня умер.
Дикое животное было убито и уничтожено путем сжигания.
В очаге заболевания специалистами районной СЭС проводятся противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.
Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Винницкой области.
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