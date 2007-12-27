Тимошенко положила бюджет на стол Яценюку

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Этот законопроект №1285 от 26 декабря внесен Кабинетом Министров Украины.

Как отмечает в представлении премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, в связи с необходимостью введения в действие с 1 января в 2008 г. новых социальных стандартов, что связано с повышением размеров минимальной заработной платы, пенсий, стипендий, внедрения новых видов социальной помощи, организации работы по утверждению местных бюджетов и достижения сбалансированности государственного бюджета и бюджета Пенсионного фонда, Кабинет Министров подает на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”.

Основной целью разработки отмеченного законопроекта является обеспечение реальными финансовыми ресурсами новых социальных стандартов, в частности увеличенного размера минимальной заработной платы с возобновлением междолжностных (межквалификационных) соотношений в оплате труда работников бюджетных учреждений (с 1 января в 2008 г. – 515 гривен, с 1 апреля – 525, с 1 октября – 545, с 1 декабря – 605 гривен в месяц), и осуществления мероприятий ІІІ этапа внедрения Единой тарифной сетки в бюджетной сфере. На отмеченные цели из бюджета дополнительно направлено, по сравнению с текущим годом, почти 24 млрд. гривен.

В то же время, предлагается увеличить размер прожиточного минимума для всех основных социальных и демографических групп населения, в том числе для лиц, которые потеряли работоспособность. Размер отмеченного прожиточного минимума будет составлять с 1 января – 470 гривен, с 1 апреля – 481, с 1 октября – 482, с 1 декабря – 498 гривен.

В поданном проекте государственного бюджета предусмотрена доплата к пенсиям детям войны в размере 100 процентов доплаты, которую получают участники войны. На отмеченные цели предусмотрено дополнительно 3,7 млрд. гривен.

Одновременно предусматривается провести работу относительно осовременивания пенсий и осуществить поэтапное повышение величины оценки одного года страхового стажа, который применяется для вычисления пенсии, а именно: стоимость одного года будет равняться с 1 января – 1,2 процента, с 1 октября – 1,35 процента.

Таким образом, трансферт Пенсионному фонду в 2008 году в целом увеличен на 9,9 млрд. гривен и его общий объем будет составлять более 34 млрд. гривен.

В проекте закона предусмотрен механизм уменьшения обязательств перед гражданами за обесцененными денежными сбережениями в сумме почти 20 млрд. гривен, в частности, планируется выделить из общего фонда 6 млрд. гривен и около 12 млрд. гривен за счет сверхплановых поступлений от приватизации государственного имущества для выплаты владельцам сбережений в пределах остатка вклада в наличной форме.

В то же время, в следующем году можно будет использовать сбережения на сумму 2 млрд. гривен для проведения безналичных платежей за электрическую и тепловую энергию, природный газ, твердое топливо, услуги водоснабжения и водоотвода, внесения квартирной платы за специально определенным Кабинетом Министров Украины алгоритмом.

Предлагается решить проблему, связанную с ростом цены на газ, в частности, НАК “Нефтегаз Украины” предусмотрено для компенсации разницы между ценой закупки импортированного природного газа и ценой его реализации субъектам ведения хозяйства для производства тепловой энергии, которая потребляется населению, 4,3 млрд. гривен.

Кроме того, в проекте расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей вычислены с учетом изменения цен и по общему фонду государственного бюджета увеличены почти на 1 млрд. гривен, сравнительно с 2007 годом.

Надлежащее внимание уделено вопросам сохранения историко-культурного наследия, книгоиздания, в том числе выпуска книжной продукции украинских авторов, отмечается в представлении.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО отмечает, что обеспечение реалистичности бюджета нуждается в принятии изменений в законодательные акты по вопросам налогообложения и социальной политики. При этом, предыдущим правительством не были поданы предложения относительно внесения изменений в законодательство, что свидетельствует о разбалансированности бюджета почти на 90 млрд. гривен.

Понимая важность принятия сбалансированного и реального бюджета, Кабинет Министров предлагает вместе с бюджетом принять изменения к другим законам, в частности относительно внесения изменений в специальные законы по вопросам налогообложения относительно рентных платежей, акцизного сбора на водочные и табачные изделия, земельного налога, платежей за пользование недрами и водопользование, налога на прибыль, касающихся продолжения на 2008 год действующих налоговых норм и индексации отдельных видов ресурсных платежей, вызванных ценовым фактором.

Кроме того, предлагается внести изменения в социальное законодательство, в частности относительно проведения единой политики государства в системе предоставления льгот, компенсаций и гарантий отдельным категориям граждан, предоставления льгот именно тем категориям граждан, которые наиболее в них нуждаются, и отмена отдельных норм для народных депутатов Украины, государственных служащих и тому подобное, законодательного закрепления значительного повышения размеров социальных гарантий при рождении ребенка, улучшение пенсионного обеспечения разных категорий пенсионеров, решение вопроса о повышении размера дополнительных пенсий за вред, причиненный здоровью граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, размера и порядка выплаты повышений к пенсиям детям войны и тому подобное.

Таким образом, принятие Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” является одним из важнейших вопросов обеспечения реализации новых социальных стандартов, стабилизации социально-экономической ситуации в стране и создания предпосылок для последующего экономического роста.

В то же время, отмечается в представлении, правительство планирует подготовить в феврале 2008 года изменения в бюджет по результатам анализа выполнения основных макропоказателей экономического и социального развития Украины и бюджета в 2007 году, а также переоценки основных прогнозных макропоказателей на 2008 год.

При этом отмечается, что правительством начата работа относительно законодательного реформирования налоговой и бюджетной систем на новых принципах.

В связи с вышеизложенным, Кабинет Министров просит принять проект Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” до 1 января в 2008 г. по сокращенной процедуре. Это даст возможность начать утверждение около 12 тысяч местных бюджетов и обеспечить своевременную реализацию новой государственной социально-экономической политики, начиная с 1 января 2008 года, говорится в представлении КМУ, подписанном Ю.ТИМОШЕНКО.