Погода на 27-31 декабря

Завтра в Украине осадков не ожидается, только в Крыму местами небольшой мокрый снег.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, местами ожидается туман, изморозь, в отдельных пунктах Хмельницкой и Ровенской областей сложные отложения гололеда и изморози. На дорогах страны местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, в западных и восточных областях 9-14°, в Карпатах и Прикарпатье местами до 16° мороза; днем 1-6° мороза, на крайнем юге местами 0-3° тепла (на Южном берегу Крыма в течение суток 3-6° тепла).

28-29 декабря – облачно, без существенных осадков, только 28 декабря на юге Левобережья и в Крыму, 29 декабря в Крыму и Приазовье небольшой снег, мокрый снег. Местами туман, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в западных областях местами 10-13°, в Карпатах и Прикарпатье до 17° мороза, днем в Украине от 4° мороза до 1° тепла; в Крыму ночью 1-4° мороза, днем 1-3° тепла (на Южном берегу ночью 0-3° тепла, днем 4-7°).

30-31 декабря - без существенных осадков, лишь в Крыму и Приазовье местами небольшой мокрый снег (днем в Крыму с дождем), а 31 декабря в западных областях временами небольшой снег. Температура существенно не изменится.

В Киеве и области в четверг осадков не ожидается. Ночью и утром местами слабый туман. На дорогах кое-где гололедица. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза; по области ночью 3-8°, днем 1-6° мороза.

28-29 декабря – облачно, без существенных осадков. Местами туман, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-5 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

30-31 декабря погода существенно не изменится.