Президент обрисовал дальнейшую энергетическую и социальную политику

В ближайшее время будет обнародована новая программа стабилизации ситуации на энергетическом рынке. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе заседания Кабинета министров заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

По его словам, это вопрос он уже обсуждал с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО. «Будет представлена отдельная политика по этому вопросу, которая принесет стабильность в этот процесс», - сказал глава государства.

В.Ющенко отметил, что эта политика будет касаться рыночных принципов деятельности таких предприятий как НАК «Нафтогаз Украины» и НАЭК «Энергоатом».

Что касается социальной политике, то Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство в 2008 году решить вопрос погашения задолженности по социальным выплатам.

«Перед нами стоит вопрос о просроченных социальных платежах, начиная с заработной платы. Это вопрос, который относится к выполнению бюджетом-2008», - сказал он.

По словам главы государства, 2008 год должно стать годом введения новой социальной и гуманитарной политики. «Социальная и гуманитарная политика предствляют собой сутью тех изменений, какие мы планируем провести в 2008 году», - сказал В.Ющенко.