Непогода в Украине оставила без света 78 населенных пунктов

В ночь с 6 на 7 декабря из-за сильных порывов ветра, в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 78 населенных пунктов в четырех областях Украины.

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Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуация, в частности в Ривненской области обесточено 32 населенных пункта, во Львовской – 21, в Волынской – 20 и в Киевской области – 5.

К возобновлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.