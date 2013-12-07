Непогода в Украине оставила без света 78 населенных пунктов
12:03, 07 декабря 2013Общество
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В ночь с 6 на 7 декабря из-за сильных порывов ветра, в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 78 населенных пунктов в четырех областях Украины
Из-за сильного ветра в Украине обесточено около 80 населенных центров
В ночь с 6 на 7 декабря из-за сильных порывов ветра, в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 78 населенных пунктов в четырех областях Украины.
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Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуация, в частности в Ривненской области обесточено 32 населенных пункта, во Львовской – 21, в Волынской – 20 и в Киевской области – 5.
К возобновлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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