В Крыму на выходные объявили штормовое предупреждение
17:51, 06 декабря 2013Общество
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Ожидается резкое ухудшение погоды.
В Крыму обьявили шторомовое предупреждение
Крымское управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям объявило штормовое предупреждение на субботу и воскресенье из-за прогнозируемого резкого ухудшения погоды на полуострове.
Как сообщили УНИАН в пресс-служба ГУ ГСЧС, 7-8 декабря в регионе местами сильный дождь со снегом, налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица, усиление юго-западного ветра до 20 метров в секунду.
«Рекомендуем водителям ограничить передвижение автомобилях и без крайней необходимости на дороги не выезжать. При порывах ветра не стоит находиться вблизи линий электропередач, ветхих строений и сухих деревьев», - просят спасатели.
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