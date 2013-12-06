В Крыму на выходные объявили штормовое предупреждение

Крымское управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям объявило штормовое предупреждение на субботу и воскресенье из-за прогнозируемого резкого ухудшения погоды на полуострове.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба ГУ ГСЧС, 7-8 декабря в регионе местами сильный дождь со снегом, налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица, усиление юго-западного ветра до 20 метров в секунду.

«Рекомендуем водителям ограничить передвижение автомобилях и без крайней необходимости на дороги не выезжать. При порывах ветра не стоит находиться вблизи линий электропередач, ветхих строений и сухих деревьев», - просят спасатели.