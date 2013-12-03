Меркель поможет решить судьбу украинской ГТС - Ставицкий

Об этом в интервью 5 каналу заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Госпожа Меркель заявила, что готова быть посредником в этих переговорах. Германия, кстати, очень серьезно подходит к этим вопросам, потому что Германия также зависит от поставок российского газа. Кстати, Германия как раз и поддерживает наше государство в этих вещах... У нас полный консенсус», - сказал министр.

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Также Ставицкий отметил, что создание трехстороннего консорциума по управлению украинской ГТС является «природным», так как есть страны - потребители природного газа в лице европейского рынка, есть страна транзитер - это Украина, и есть страна, которая добывает данный вид энергоносителя, - это Россия.

«Этот треугольник должен работать, как бы кто не отворачивался от этого», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, Украина более 5-ти лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в двух- (Украина-РФ) и трехстороннем (Украина-РФ-ЕС) форматах.

Россия в переговорах по созданию консорциума предлагала для реализации неприемлемый для Украины белорусский сценарий. В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.