Лесю Гонгадзе похоронят 2 декабря во Львове

Парастас и прощание с покойной Гонгадзе состоится во Львове в Преображенской церкви, что на ул. Краковской, сообщила пресс-служба Львовской горсовете, пишет 24tv.ua.

Похороны запланированы на 12.00 понедельника, 2 декабря. Процессия от Преображенской церкви отправится на кладбище в Брюховичах возле Львова.

Леся Гонгадзе (Корчак) была коренной львовянкой. Она была матерью журналиста Георгия Гонгадзе, который был убит в 2000 году.