Лесю Гонгадзе похоронят 2 декабря во Львове
18:28, 30 ноября 2013Общество
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Завтра во Львове справят парастас по покойной Лесей Гонгадзе, а уже в понедельник состоятся похороны.
Лесю Гонгадзе похоронять во ЛЬвове / Фото : Світ24
Парастас и прощание с покойной Гонгадзе состоится во Львове в Преображенской церкви, что на ул. Краковской, сообщила пресс-служба Львовской горсовете, пишет 24tv.ua.
Похороны запланированы на 12.00 понедельника, 2 декабря. Процессия от Преображенской церкви отправится на кладбище в Брюховичах возле Львова.
Леся Гонгадзе (Корчак) была коренной львовянкой. Она была матерью журналиста Георгия Гонгадзе, который был убит в 2000 году.
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