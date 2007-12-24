Правительство создало комиссию по вопросам пострадавших на шахте Засядько

По поручению первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА создана временная рабочая комиссия для решения проблемных вопросов пострадавших и семей погибших горняков во время аварий на шахте им. Засядько в Донецке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, главное задание работы комиссии – решение проблем относительно социальной защиты, медицинского и бытового обслуживания пострадавших и семей погибших шахтеров.

Согласно поручению, сопредседателями комиссии назначены исполняющий обязанности заместителя министра труда и социальной политики Виктор ИВАНКЕВИЧ и заместитель главы Донецкой облгосадминистрации Елена ПЕТРЯЕВА. В состав комиссии вошли представители центральных и местных органов исполнительной власти, фондов социального страхования, общественных организаций.

Комиссия должна отчитаться о результатах своей работы до 8 января 2008 года.

Как сообщал УНИАН, на шахте им. Засядько в Донецке в результате трех взрывов 18 ноября, а также 1 и 2 декабря 2007 года погиб 101 шахтер и 5 спасателей. Больше 120 работников шахты и спасателей были госпитализированы.