Назначен глава ГНАУ

В фракции БЮТ еще одна вакансия

Главой Государственной налоговой администрации Украины Кабинет Министров Украины сегодня назначил Сергея БУРЯКА. Главой Государственной налоговой администрации Украины Кабинет Министров Украины сегодня назначил Сергея БУРЯКА. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства. Справка УНИАН. БУРЯК Сергей Васильевич – народный депутат Украины, член фракции БЮТ. Член наблюдательного совета ОАО "Державный ощадный банк Украины"; член коллегии Государственной налоговой администрации Украины. Был председателем правления АБ "Брокбизнесбанк", членом Совета НБУ. Заслуженный экономист Украины. Кандидат экономических наук.

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