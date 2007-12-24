Назначен глава ГНАУ

20:43, 24 декабря 2007
Общество
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В фракции БЮТ еще одна вакансия

Сергей БУРЯК
Главой Государственной налоговой администрации Украины Кабинет Министров Украины сегодня назначил Сергея БУРЯКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

Справка УНИАН. БУРЯК Сергей Васильевич – народный депутат Украины, член фракции БЮТ. Член наблюдательного совета ОАО "Державный ощадный банк Украины"; член коллегии Государственной налоговой администрации Украины.

Был председателем правления АБ "Брокбизнесбанк", членом Совета НБУ.

Заслуженный экономист Украины. Кандидат экономических наук.

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