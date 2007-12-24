Председателем Государственной таможенной службы назначен Хорошковский

Председателем Государственной таможенной службы Украины Кабинет Министров Украины сегодня назначил Валерия ХОРОШКОВСКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

Справка УНИАН. В.Хорошковский с декабря 2006 года до мая 2007 года состоял в должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.