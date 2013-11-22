В Житомире установили мемориальную доску русскому поэту Саше Черному (фото)

15:07, 22 ноября 2013
Общество
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В Житомире на площади С.П.Королёва открыли мемориальную доску русскому прозаику, поэту, автору популярных лирико-сатирических стихотворных фельетонов Саше Черному, который начал свое творчество в Житомире

Мемориальная доска Саше Черному

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, сейчас в Житомире осталось единственное место, связанное с писателем, поскольку дома, где он родился и учился, не сохранились, а место захоронения - неизвестно.

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В торжествах по случаю открытия доски 21 ноября приняли участие представители общественности, интеллигенции Житомира, журналисты, заместитель Житомирского городского председателя Александр Бочковский, председатель областной организации Украинского Общества охраны памятников истории и культуры Георгий Мокрицкий и председатель ЖОГО «Русское содружество», член Национального союза краеведов Украины Евгений Тимиряев.

Мемориальная доска Саше Черному

«В Житомире количество мемориальных досок растет. Они отражают гордость нашего города. Саша Черный также неоднократно упоминал Житомир в своей поэзии. Свой первый фельетон в 1904 году он опубликовал именно в житомирской газете “Волинський вісник”», — отметил на торжествах Бочковский.

Как сообщил в своем выступлении Мокрицкий, рядом с доской Саше Черному могут быть размещены доски писателю Александру Довженко и певице Зое Гайдай.

Справка УНИАН. Саша Черный – псевдоним Александра Гликберга, русского поэта, прозаика, переводчика, который родился в Одессе в 1880 году. С 1898 по 1905 год жил и писал в Житомире. Умер - 5 августа 1932 года во Франции.

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