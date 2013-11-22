В Житомире установили мемориальную доску русскому поэту Саше Черному (фото)
В Житомире на площади С.П.Королёва открыли мемориальную доску русскому прозаику, поэту, автору популярных лирико-сатирических стихотворных фельетонов Саше Черному, который начал свое творчество в Житомире
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, сейчас в Житомире осталось единственное место, связанное с писателем, поскольку дома, где он родился и учился, не сохранились, а место захоронения - неизвестно.
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В торжествах по случаю открытия доски 21 ноября приняли участие представители общественности, интеллигенции Житомира, журналисты, заместитель Житомирского городского председателя Александр Бочковский, председатель областной организации Украинского Общества охраны памятников истории и культуры Георгий Мокрицкий и председатель ЖОГО «Русское содружество», член Национального союза краеведов Украины Евгений Тимиряев.
«В Житомире количество мемориальных досок растет. Они отражают гордость нашего города. Саша Черный также неоднократно упоминал Житомир в своей поэзии. Свой первый фельетон в 1904 году он опубликовал именно в житомирской газете “Волинський вісник”», — отметил на торжествах Бочковский.
Как сообщил в своем выступлении Мокрицкий, рядом с доской Саше Черному могут быть размещены доски писателю Александру Довженко и певице Зое Гайдай.
Справка УНИАН. Саша Черный – псевдоним Александра Гликберга, русского поэта, прозаика, переводчика, который родился в Одессе в 1880 году. С 1898 по 1905 год жил и писал в Житомире. Умер - 5 августа 1932 года во Франции.