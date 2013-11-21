НСЖУ стал полноправными членом Европейской федерации журналистов

Конференция начала работу 21 ноября в офисе Национального союза журналистов Украины. В открытии Конференции приняли участие председатель НСЖУ Олег Наливайко, Президент ЕФЖ и Президент Датского союза журналистов Могенс Блихе-Бьеррегард.

Первым мероприятием Конференции стал Семинар Европейской федерации журналистов на тему проблемных вопросов некорректного оформления трудовых отношений журналистов в Восточной Европе. На Семинар был вынесен вопрос создания профессиональных организаций и организаций, привлечения в них новых членов через новые медиа.

Также поднимаются проблемы взаимоотношений СМИ с политиками, вмешательство в работу журналистов, обсуждается роль союзов в защите трудовых прав своих членов и т.п..

Председатель Национального союза журналистов Украины Олег Наливайко очертил главные проблемы украинского медиа -пространства. По его словам, одна из проблем заключается в том, что медиа-рынок еще не отошел от кризиса 2008 года, и это влияет на профессиональные стандарты.

Председатель НСЖУ также обратил внимание на недостаточный уровень подготовки журналистских кадров из-за отсутствия профессиональных преподавателей. Ведь большое количество учебных заведений, которые готовят журналистов, не в состоянии обеспечить нужный преподавательский состав. По его словам, решение требует и принятия важных медиа - законов, которое постоянно откладывается, и принятие национальной пресс-карты.

Обращаясь к коллегам, Олег Наливайко обратил внимание на необходимость обсуждения вопросов журналистской этики, существование прессы в условиях разгосударствления, роли блоггеров, безнаказанности за нарушение прав работников СМИ. Также председатель НСЖУ предложил Европейской федерации ввести собственный индекс свободы слова для стран бывшего Советского Союза, который был максимально прозрачным и объективным.