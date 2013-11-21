СМИ выяснили маршрут побега Мельника
Мельник в сопровождении своих родственников сбежал в Белоруссию, после чего вылетел в Австрию, а затем уж - в Нью-Йорк
Как известно, ночью с 8 на 9 августа он пересек границу Белоруссии. Как рассказали источники КоммерсантЪ-Украина в МВД, в поездке к границе и при ее пересечении господина Мельника сопровождал родной брат Александр и племянник.
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"Утром 9 августа Мельник прибыл в Минск, остановился в гостинице в национальном аэропорту Минска, а уже на следующий день он вылетел в Австрию, - рассказал собеседник в Главном следственном управлении МВД. - Там он тоже долго не задержался и вскоре вылетел из Вены в Нью-Йорк".
Напомним, только 14 августа ректор был объявлен в международный розыск. Сейчас он по-прежнему находится в США.