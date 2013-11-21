В ПФ обещают, что дефицит бюджета в следующем году не увеличится

Об этом сообщила журналистам во время пресс-конференции в Киеве заместитель главы правления фонда Валентина Никитенко.

“По предварительным расчетам на 2014 год, дефицит бюджета Пенсионного фонда будет практически на том уровне, который мы имеем в текущем году”, - сказала Никитенко.

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Она отметила, что, по прогнозным расчетам на 2015 год, не имея макроэкономических расчетов на этот год, дефицит составит около 9 млрд грн.

Отвечая на вопрос УНИАН, где фонд, имея дефицит бюджета, будет брать деньги для увеличения пенсий с 1 декабря текущего года, Никитенко сказала, что бюджет фонда на 2013 год полностью сбалансирован за счет средств государственного бюджета.

“Принимая бюджет Пенсионного фонда на 2013 год, он был сбалансирован за счет средств государственного бюджета, которые были направлены на покрытие тех кассовых разрывов, которые установились на уровне 21,8 млрд грн. Сегодня эти деньги, которые заложены в бюджете, финансируются каждый месяц”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в феврале Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.

С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составил 894 грн, а минимальной зарплаты – 1147 грн.

Вместе с тем, с 1 декабря 2013 года минимальная пенсия вырастет до 949 грн., минимальная зарплата – до 1218 грн., а прожиточный минимум – до 1176 грн.